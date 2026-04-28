Wamendagri Wiyagus Dorong Keselarasan Program untuk Penanganan Kesehatan di Tanah Papua
jpnn.com, JAYAPURA - Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan pemerintah memberikan perhatian serius terhadap penanganan kesehatan di Tanah Papua, khususnya AIDS, tuberkulosis, malaria (ATM), dan kusta.
Upaya penanganan tersebut membutuhkan keselarasan program antara pemerintah pusat dan daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus. Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri
“Kita tahu bahwa masalah kesehatan ini urusan pemerintah yang wajib dan terikat secara langsung dengan pelayanan dasar,” kata Wamendagri Wiyagus pada Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Eliminasi AIDS, Tuberkulosis, Malaria, dan Kusta di Tanah Papua di Hotel Suni Abepura, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (28/4).
Wamendagri Wiyagus menekankan pemerintah daerah (Pemda) harus menempatkan urusan kesehatan sebagai prioritas program.
Terlebih, penguatan sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu perhatian pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita.
Wamendagri Wiyagus mengatakan pemerintah pusat serius memperhatikan kesehatan masyarakat Papua.
Selain dukungan anggaran, pemerintah juga membentuk tim khusus melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menangani ATM dan kusta yang menjadi persoalan kesehatan di Tanah Papua.
Wamendagri Wiyagus menegaskan pemerintah pusat memberikan atensi terhadap penanganan kesehatan di Tanah Papua
- Mendagri Tito Karnavian Ajak Pemda di Papua Perkuat Kolaborasi Dukung Program Perumahan
- Di HUT ke-30 Otda, Gubernur Fakhiri Ajak Pemda di Papua Pangkas Ketergantungan Pusat
- Mendagri Tito-Menteri PKP Tinjau Perumahan Rakyat di Sorong, Pastikan Hunian Layak
- Hari Otonomi Daerah, Wamendagri Tegaskan Kewenangan Harus Diimbangi dengan Integritas
- Menteri PKP & BP Tapera Gandeng Billy Mambrasar Cetak Pengusaha Properti Muda Papua
- Dirjen Keuangan Daerah Dorong Daerah Lakukan Creative Financing