menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Kesehatan » Wamendagri Wiyagus Dorong Pemda-Pesantren Berkolaborasi Percepat Penanggulangan TBC

Wamendagri Wiyagus Dorong Pemda-Pesantren Berkolaborasi Percepat Penanggulangan TBC

Wamendagri Wiyagus Dorong Pemda-Pesantren Berkolaborasi Percepat Penanggulangan TBC
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus (enam dari kiri) saat menghadiri peluncuran Program Pesantren Bebas Tuberkulosis di Pesantren Mawaridussalam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu (4/11). Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, DELI SERDANG - Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), dan pesantren dalam mempercepat penanggulangan tuberkulosis (TBC).

Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk lingkungan pesantren yang memiliki karakteristik kehidupan komunal dengan intensitas interaksi yang tinggi.

Wiyagus mengatakan pesantren merupakan lembaga pendidikan dan pembinaan keagamaan yang memiliki karakteristik kehidupan komunal di mana para santri tinggal belajar, kemudian berkegiatan beribadah, dan beraktivitas bersama-sama dalam satu lingkungan.

Baca Juga:

Wamendagri Wiyagus Dorong Pemda-Pesantren Berkolaborasi Percepat Penanggulangan TBC

Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus. Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

"Tentunya interaksi intensif ini perlu formula ataupun pola pencegahan dan pengendalian penularan tuberkulosis secara terencana,” kata Wiyagus saat menghadiri peluncuran Program Pesantren Bebas Tuberkulosis di Pesantren Mawaridussalam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu (4/11).

Ia menjelaskan, pelindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat, termasuk santri dan santriwati, merupakan amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.

Baca Juga:

Amanat tersebut menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat serta tanggung jawab negara dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.

Wamendagri Wiyagus Dorong Pemda-Pesantren Berkolaborasi Percepat Penanggulangan TBC

Wamendagri Wiyagus menghadiri peluncuran Program Pesantren Bebas Tuberkulosis di Pesantren Mawaridussalam, Kabupaten Deli Serdang

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI