Wamendagri Wiyagus Dorong Penguatan Peran Karang Taruna sebagai Penggerak Pembangunan
jpnn.com, YOGYAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen memperkuat peran Karang Taruna sebagai wadah pemberdayaan generasi muda sekaligus mitra pemerintah dalam pembangunan nasional.
Karang Taruna dinilai memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan potensi pemuda di tengah besarnya proporsi penduduk usia produktif di Indonesia.
Karena itu, pemberdayaan generasi muda perlu menjadi perhatian pemerintah di seluruh tingkatan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus saat mewakili Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam acara Awarding Night Bulan Bakti Nasional Karang Taruna 2026 yang mengusung tema 'Bersatu, Bergerak, Berdampak'.
Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Yogyakarta, Jumat (23/10) malam.
Wiyagus menegaskan Kemendagri berkomitmen untuk mendukung penguatan Karang Taruna sebagai wadah pemberdayaan generasi muda, dan kekuatan penggerak pembangunan khususnya di tingkat desa dan kelurahan.
"Kami menginginkan Karang Taruna ini mampu mengembangkan potensi pemuda menjadi mitra pemerintah dalam penyelesaian berbagai permasalahan masyarakat," kata Wamendagri Wiyagus.
Ini pesan Wamendagri Akhmad Wiyagus mewakili Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat menghadiri acara Awarding Night Bulan Bakti Nasional Karang Taruna 2026
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