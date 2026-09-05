Wamenkes Sebut Angka Siswa yang Bunuh Diri Meningkat, Mengkhawatirkan
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan ada kenaikan hingga 2,7 kali lipat pada percobaan bunuh diri pada siswa.
Karena itu Dante mengaku sangat pentingnya penanganan persoalan kesehatan mental sejak dini.
Dante menjelaskan data Global School-Based Student Health Survey menunjukkan, pada 2015, sebanyak 3,9 persen siswa mencoba mengakhiri hidupnya, sementara pada 2023 angka itu naik jadi 10,7 persen.
"Di siswa sekolah yang berpikiran untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri itu ternyata naik 1,6 kali lipat. Hampir dua kali lipat percobaan bunuh diri dan pikiran bunuh diri yang ada di siswa," kata Dante di Jakarta (4/9).
Menurut Dante, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena kasus bunuh diri yang terlihat hanya merupakan sebagian dari persoalan kesehatan jiwa.
Dante menggambarkan fenomena tersebut seperti gunung es, dengan jumlah orang yang melakukan percobaan bunuh diri lebih besar dibandingkan mereka yang akhirnya meninggal akibat bunuh diri.
"Satu dari 10 siswa itu mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dan usia 11-17 merupakan usia yang rentan untuk mencoba untuk bunuh diri di kelompok usia yang kami lihat dan evaluasi," katanya.
Gangguan jiwa, kata Dante, merupakan urutan kedua faktor yang dapat memengaruhi kualitas hidup, setelah gangguan otot dan rangka.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan ada kenaikan hingga 2,7 kali lipat pada percobaan bunuh diri pada siswa.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gubernur Agustiar Sabran Jamin Biaya Pendidikan Juara Nasional LCC 4 Pilar MPR RI hingga Perguruan Tinggi
- Abraham Liyanto: LCC Empat Pilar MPR Latih Siswa Berpikir hingga Memaknai Pancasila
- Sebelum Semua PPPK Diangkat PNS, Seleksi CPNS Umum Disetop Dahulu
- Dukung Kegiatan Belajar Siswa SDN Batu Cermin, Pertamina Berikan Meja & Kursi Baru
- Heboh Ibu Tusuk Anak di Pamekasan, Polisi Periksa Kejiwaan Pelaku
- Soroti Status Lembaga Pendidikan HighScope Indonesia, Orang Tua Murid Ajukan Gugatan Bernilai Rp 100