Wamenkeu Apresiasi Kinerja Bea Cukai Tanjung Priok, Dorong Pelayanan-Pengawasan Diperkuat

jpnn.com, TANJUNG PRIOK - Wakil Menteri Keuangan Nurkholisoh Ibnu Aman mengapresiasi berbagai perkembangan kinerja Bea Cukai Tanjung Priok.

Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerjanya ke Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, Selasa (13/10).

Dalam kunjungan tersebut, Wamenkeu Nurkholisoh mengapresiasi berbagai perbaikan dan inovasi yang telah dilakukan Bea Cukai Tanjung Priok.

Dia mendorong seluruh jajaran untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan guna menjawab tantangan pelayanan dan pengawasan kepabeanan yang semakin kompleks.

“Perbaikan itu yang penting. Kalau hari ini lebih baik dari kemarin, itu sudah baik. Terus lakukan perbaikan dan inovasi,” kata Nurkholisoh.

Wamenkeu juga meninjau sejumlah fasilitas pelayanan dan pengawasan, meliputi ruang konsultasi, konter Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), laboratorium, ruang analisis pemindai peti kemas, serta lokasi pemeriksaan fisik terpadu di TPFT Graha Segara.

Sebagai salah satu pintu utama perdagangan internasional Indonesia, Bea Cukai Tanjung Priok memiliki peran strategis dalam mengamankan penerimaan negara dan mendukung kelancaran logistik.