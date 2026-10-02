Wamenkeu Sebut Angka Inflasi RI Lebih Baik Ketimbang AS dan Inggris

jpnn.com, BOGOR - Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan angka inflasi terbaru sebesar 3,28 persen secara tahunan yang masih berada dalam rentang target 2,5 persen plus minus satu persen.

Menurut Juda, angka tersebut belum terlalu memberikan dampak terhadap daya beli masyarakat.

“Kalau inflasi itu masih di dalam target range, artinya dia itu belum terlalu berdampak kepada daya beli," ujar Juda di agenda Media Gathering Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Bogor, Jawa Barat, Kamis (1/10).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia mengalami inflasi sebesar 3,28 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada September 2026.

Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami kenaikan dari 108,74 pada September 2025 menjadi 112,31 pada September 2026.

Adapun secara tahun kalender (year-to-date/ytd) inflasi tercatat sebesar 2,17 persen dan inflasi secara bulanan (month-to-month/mtm) sebesar 0,30 persen.

Menurut Juda Agung, inflasi yang mendekati batas atas target belum memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan apakah mau investasi dan konsumsi, mengingat angka tersebut masih berada dalam rentang target.

“Orang nggak terlalu mikirkan inflasi, karena hanya 2,5 plus minus 1 persen. Jadi, dia nggak masuk di dalam faktor mengambil keputusan dia mau investasi atau tidak, mau belanja atau tidak, mau konsumsi atau tidak,” ungkap dia.