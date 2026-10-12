Wamenko Perekonomian Beberkan Bukti Daya Beli tak Melemah
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyatakan bahwa daya beli masyarakat saat ini masih terjaga dan tidak melemah.
Menurut Dradjad, indikator tidak melemahnya daya beli itu terlihat dari pertumbuhan tinggi pada sektor transportasi dan pariwisata.
“Nah, (pertumbuhan sektor) transportasi itu tinggi sekali, karena apa, karena masyarakat rupanya sekarang banyak yang senang jalan-jalan," kata Dradjad di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta Pusat, Senin (12/10).
Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan bahwa tingkat konsumsi untuk rekreasi sangat tinggi.
Hal itu juga ditandai dengan peningkatan aktivitas di restoran dan hotel.
Pertumbuhan pariwisata yang melonjak tajam tersebut diikuti pula oleh lonjakan transaksi QRIS sampai di atas 100 persen.
Menurut Dradjad, kenaikan drastis pada transaksi QRIS mencerminkan tingginya aktivitas transaksi dan konsumsi di tengah masyarakat.
Lebih lanjut Dradjad menekankan bahwa fenomena yang terjadi sebenarnya pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan, termasuk belanja di pasar daring atau marketplace.
Wamenko Perekonomian Dradjad Hari Wibowo membeberkan bukti daya beli masyarakat tidak melemah.
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