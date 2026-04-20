Wamenkomdigi Nezar Patria Tinjau MBG Swasta Berbasis AI

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Grab–OVO yang sepenuhnya didanai oleh sektor swasta.

Melalui Command Center MBG berbasis AI, Grab–OVO memantau proses penyediaan makanan secara real-time untuk memastikan standar keamanan pangan, transparansi, dan akuntabilitas sejak dapur UMKM hingga makanan diterima di sekolah.

Nezar Patria meninjau melalui kunjungan ke sekolah penerima manfaat, mitra UMKM yang terlibat, serta operasional Command Center MBG sebagai pusat pemantauan berbasis AI.

Peninjauan ini menyoroti peran teknologi dalam mendukung tata kelola program yang lebih akuntabel, aman, dan terukur dari hulu ke hilir.

Grab–OVO menghadirkan MBG swasta sebagai inisiatif tanggung jawab sosial (CSR) yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk mendorong keterlibatan dunia usaha dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program strategis nasional.

Inisiatif ini menjadi contoh bagaimana sektor swasta dapat berkontribusi secara terukur dan akuntabel dalam mendukung agenda pembangunan pemerintah.

Seluruh pendanaan program MBG Swasta sepenuhnya berasal dari dana CSR Grab–OVO serta dukungan berbagai mitra swasta yang bersifat non-profit. Program ini dirancang sebagai model kontribusi sektor swasta yang melengkapi pelaksanaan MBG oleh pemerintah, dengan fokus pada keamanan pangan, tata kelola yang akuntabel, serta dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam implementasinya, program MBG swasta dijalankan melalui kolaborasi lintas organisasi dan pemangku kepentingan. Grab–OVO telah bekerja sama dengan berbagai organisasi dan yayasan, antara lain PP Muhammadiyah, Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU), Yayasan Inklusi Pelita Bangsa (YIPB), Yayasan Benih Baik, Baja Perkasa Sentosa (Artha Graha Peduli Group), Yayasan Astra, GK Foundation, serta mitra lainnya.