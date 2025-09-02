Wamenkomdigi Sebut Pembatasan Live TikTok Berdampak ke UMKM

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyebut UMKM menjadi satu di antara kelompok yang ikut terdampak dari pembatasan fitur siaran langsung atau live di TikTok.

"Kami juga memahami bahwa ada dampak terhadap UMKM dan kegiatan-kegiatan masyarakat yang menggunakan fitur live report," kata dia menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/9).

Namun, Nezar mengatakan TikTok sebenarnya punya fitur lain yang bisa dimanfaatkan masyarakat, khususnya UMKM untuk berjualan.

"Jangan lupa bahwa ada fitur-fitur lain juga di TikTok yang masih aktif. Jadi, untuk kegiatan UMKM bisa juga menggunakan fitur-fitur yang selama ini juga dipakai untuk perjualan," ujar eks pemimpin redaksi Jakarta Post itu.

Namun, Nezar belum mengetahui berakhirnya pembatasan fitur live TikTok dilakukan, mengingat kebijakan demikian diambil atas inisiatif aplikasi.

"Itu tergantung TikTok," ujar dia.

Nezar mengatakan platform berbagi video itu tentu mengevaluasi berbagai konten sebelum mengaktifkan kembali fitur live.

"Mereka lagi mengevaluasi menurut pengumuman yang mereka buat. Mereka lagi coba memonitor konten-konten negatif yang berlawanan dengan community guidelines mereka," ujarnya.