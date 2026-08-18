Wamenlu Anis Matta: Dukung Bisnis GMA-PRO Berbasis Bahan Lokal, Lebih Tahan Goncangan Geopolitik Global

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah mendukung penuh model bisnis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang lebih mengandalkan bahan baku dalam negeri dan pengolahan lokal.

Pemerintah mendukung penuh model bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang lebih mengandalkan bahan baku dalam negeri dan mengoptimalkan proses pengolahan di tingkat lokal.

Langkah tersebut dinilai dapat memperkuat ketahanan usaha sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Pemanfaatan bahan baku lokal juga dinilai mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian nasional.

Selain meningkatkan nilai tambah, bisnis tersebut membuka lapangan kerja, memperluas kesempatan usaha bagi masyarakat, serta mendorong pertumbuhan industri pendukung dari tingkat hulu hingga hilir.

Apalagi UMKM Garuda Mas Anugerah (GMA) ini memiliki pangsa pasar domestik sangat besar. "Skema bisnis GMA PRO ini punya daya tahan yang kuat dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan gejolak geopolitik global," kata Wakil Menteri Luar Negeri Muhammad Anis Matta Pandangan itu disampaikan Anis saat menjadi motivator dalam kegiatan “Gebyar Momentum Dahsyat Mega Pro Affiliate: Gerakan Ekonomi Kebersamaan” yang digelar PT Garuda Mas Anugerah (GMA) di Orchard Hotel, Jakarta, Minggu (16/8/2026).

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Acara tersebut turut dihadiri Direktur Utama PT GMA Paul Bobby Utomo dan Komisaris GMA Effendy Choirie.

Menurut Anis, kekuatan model bisnis seperti yang dikembangkan GMA terletak pada kemampuan memanfaatkan sumber daya alam Indonesia dari hulu hingga hilir, sehingga membuat aktivitas usaha tidak terlalu bergantung pada rantai pasok internasional.