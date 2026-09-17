Wamenlu Anis Matta: Mahasiswa Harus Berpikir Besar dan Siap Hadapi Tantangan Global
jpnn.com, PEKANBARU - Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta mengajak mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) membangun mimpi besar sekaligus menyiapkan diri menghadapi perubahan dunia kerja.
Pesan tersebut disampaikannya di UMRI, Pekanbaru, Riau, Kamis (17/9).
Anis menyebut konflik geopolitik, krisis ekonomi dan perkembangan teknologi sebagai tiga tantangan yang akan dihadapi generasi muda.
Perubahan tersebut menuntut mahasiswa memanfaatkan masa kuliah untuk membangun kemampuan beradaptasi dan kemandirian.
“Sehingga Anda nanti kompetisinya bukan dengan alumni perguruan tinggi lain, tapi kompetisinya dengan teknologi,” kata Anis.
Dia menjelaskan masuknya teknologi ke dalam sistem ekonomi turut mengubah struktur pekerjaan dan kebutuhan terhadap tenaga manusia.
Menurut Anis, tantangan setelah kelulusan berkaitan langsung dengan kemampuan seseorang merencanakan kehidupannya.
Ketidakpastian penghasilan dapat mempengaruhi rencana menikah, memiliki rumah dan memenuhi kebutuhan dasar lainnya.
Ini pesan Wamenlu Anis Matta kepada mahasiswa saat berada di Kampus UMRI, Pekanbaru, Riau, Kamis (17/9)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Potret Buram Komunikasi Elite GMNI
- BINUS @Bekasi Buka S1 Global Trade Management, Belajar Ekspor-Impor hingga AI
- DPRD Kota Bekasi Respons Tuntutan Mahasiswa soal Dugaan Pelanggaran Anggaran
- Pertamina Goes To Campus 2026 Hadir di ITS
- PKKMB UKI 2026: Belajar, Bertumbuh dan Berdampak
- UT Perluas Program Vokasi Mulai 2027, Terapkan Tes Masuk, Perkuat Praktik hingga 70%