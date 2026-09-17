Wamenlu Anis Matta: Mahasiswa Harus Berpikir Besar dan Siap Hadapi Tantangan Global

jpnn.com, PEKANBARU - Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta mengajak mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) membangun mimpi besar sekaligus menyiapkan diri menghadapi perubahan dunia kerja.

Pesan tersebut disampaikannya di UMRI, Pekanbaru, Riau, Kamis (17/9).

Anis menyebut konflik geopolitik, krisis ekonomi dan perkembangan teknologi sebagai tiga tantangan yang akan dihadapi generasi muda.

Perubahan tersebut menuntut mahasiswa memanfaatkan masa kuliah untuk membangun kemampuan beradaptasi dan kemandirian.

“Sehingga Anda nanti kompetisinya bukan dengan alumni perguruan tinggi lain, tapi kompetisinya dengan teknologi,” kata Anis.

Dia menjelaskan masuknya teknologi ke dalam sistem ekonomi turut mengubah struktur pekerjaan dan kebutuhan terhadap tenaga manusia.

Menurut Anis, tantangan setelah kelulusan berkaitan langsung dengan kemampuan seseorang merencanakan kehidupannya.

Ketidakpastian penghasilan dapat mempengaruhi rencana menikah, memiliki rumah dan memenuhi kebutuhan dasar lainnya.