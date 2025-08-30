menu
Wamenlu Puji Kinerja BAZNAS dalam Bantuan Sosial & Kepedulian Palestina

Wamenlu Puji Kinerja BAZNAS dalam Bantuan Sosial & Kepedulian Palestina
Wamenlu Anis Matta beri apresiasi BAZNAS atas bantuan sosial bagi rakyat miskin dan Palestina. Foto: Humas Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Anis Matta mengapresiasi kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI dalam penghimpunan zakat yang semakin membaik.

Terutama dalam menggerakkan hati masyarakat sehingga mempercayakan zakatnya dilakukan melalui BAZNAS RI.

Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri acara Rakornas BAZNAS RI di Jakarta, Kamis (28/08/2025).

Dari sisi output ada peningkatan yang luar biasa dalam kemampuan penggalangan zakatnya dan ini adalah indikator kerja yang sangat bagus.

"Kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS saat ini juga semakin baik dan meningkat, ini menunjukkan bahwa masyarakat dan pemerintah hari ini kita saling memiliki rasa percaya yang bagus,” kata Anis.

Anis juga mengaku bersyukur dan berterima kasih karena Indonesia memiliki BAZNAS sebagai lembaga yang mewakili pemerintah dalam membantu masyarakat miskin dan mereka yang berada di pelosok-pelosok pedesaan.

BAZNAS selalu sigap dan menjadi yang terdepan untuk hadir membantu para korban bencana yang terjadi di Indonesia.

Menurut Anis, apa yang dilakukan BAZNAS selama ini dalam membantu masyarakat di mana pun berada telah mencuri perhatian, bahkan ke negara konflik seperti Palestina yang sejak 2023 hingga 2025 masih dibombardir oleh Israel, tidak luput mendapatkan perhatian.

