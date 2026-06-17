Wamenpar: Wisata Gastronomi Berpotensi Besar Mendorong Pariwisata Berkualitas

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Ni Luh Puspa menyampaikan Kementerian Pariwisata mengapresiasi penyelenggaraan Grab Bintang 5 Awards 2026 sebagai bentuk penghargaan bagi para pelaku usaha kuliner yang konsisten menjaga kualitas cita rasa, layanan, dan pengalaman bagi konsumen.

Hal itu diungkapkan Ni Luh Puspa saat Grab Indonesia bersama Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menggelar Acara Penganugerahan Grab Bintang 5 Awards di Gedung Sapta Pesona, Jakarta pada Jumat (12/6).

Menurut Ni Luh Puspa, penghargaan itu menunjukkan kuliner Indonesia telah berkembang menjadi bagian penting dari daya tarik wisata dan identitas budaya bangsa.

“Kami meyakini wisata gastronomi memiliki potensi besar dalam mendorong pariwisata berkualitas, menghadirkan pengalaman autentik, dan memberikan manfaat ekonomi langsung,” ungkap Ni Luh Puspa.

Oleh karena itu, kolaborasi dengan mitra strategis seperti Grab menjadi langkah penting untuk memperkuat ekosistem wisata gastronomi, meningkatkan daya saing pelaku usaha kuliner, dan memperkenalkan kekayaan kuliner nusantara kepada wisatawan domestik maupun mancanegara.

Sebanyak 54 mitra merchant GrabFood dan 6 mitra merchant Grab Dine Out berhasil meraih penghargaan Bintang 5 Awards setelah terpilih melalui ratusan ribu suara masyarakat dari seluruh Indonesia.

Dari lebih dari 5.000 merchant pemegang badge eksklusif Bintang 5 di aplikasi Grab, sebanyak 243 mitra merchant lolos sebagai nominasi pada 24 kategori, dan 60 di antaranya (54 GrabFood dan 6 Grab Dine Out) terpilih sebagai pemenang berdasarkan suara masyarakat.

CEO, Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan penghargaan ini diberikan kepada para merchant yang dinilai berhasil menghadirkan kualitas makanan, cita rasa, layanan, dan pengalaman terbaik bagi konsumen.