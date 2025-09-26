menu
JPNN.com » Otomotif » Motor » Wamenperin Faisol Riza Bicara soal Insentif Motor Listrik, Silakan Disimak

Wamenperin Faisol Riza Bicara soal Insentif Motor Listrik, Silakan Disimak

Wamenperin Faisol Riza Bicara soal Insentif Motor Listrik, Silakan Disimak
Motor listrik Honda. Ilustrasi. Foto: Dok. JPNN.com

jpnn.com, TANGERANG - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatakan insentif motor listrik diharapkan bisa terbit pada tahun ini.

Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza seusai membuka Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2025, ICE BSD City, Tangerang, Rabu (24/9).

Dia menyebut instentif itu diharapkan skemanya sama seperti pada tahun lalu.

“Mudah-mudahan sama (skema insentif, red), harusnya tahun ini bisa dikeluarkan,” kata dia.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan Kemenperin telah menyiapkan skema insentif motor listrik dan siap menjalankannya segera setelah Kemenko Perekonomian menetapkan nilai dan waktu pelaksanaan.

Agus menyebutkan skema tersebut bisa digunakan pada tahun ini maupun tahun depan, sedangkan penentuan besaran anggaran menjadi kewenangan Kemenko Perekonomian.

Adapun pemerintah saat ini tengah memfinalisasi sejumlah kebijakan lanjutan dari stimulus ekonomi yang digelontorkan pada Juni-Juli 2025.

Kementerian Keuangan telah menyiapkan stimulus senilai Rp10,8 triliun pada kuartal III 2025 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengungkapkan soal insentif motor listrik yang akan segera terbit. Silakan disimak.

