Wamenpora Taufik Berharap Liga Anak Indonesia Jadi Ajang untuk Mencetak Pemain Hebat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat berharap Liga Anak Indonesia menjadi ajang mewujudkan masa depan sepak bola Indonesia.

Harapan tersebut disampaikan Wamenpora Taufik Hidayat saat membuka Seri Nasional Durava Liga Anak Indonesia (LAI) By Inaspro Season 2 Tahun 2025 di Lapangan Sepak Bola TNI AU Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (1/7).

Pembukaan dilakukan secara simbolis dengan pelepasan balon sebagai tanda dimulainya kompetisi yang berlangsung pada 1–5 Juli 2025.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan Liga Anak Indonesia Seri Nasional 2025 resmi dibuka. Selamat bermain dan selamat bergembira," ucap Wamenpora Taufik saat membuka acara tersebut.

Ajang ini diikuti 1.395 anak dari 96 Sekolah Sepak Bola (SSB) yang mewakili 36 regional dari seluruh Indonesia.

Mereka turun dalam empat kategori usia, yakni U-8, U-10, U-11, dan U-12.

Selain itu, hadir pula 192 pelatih dan ofisial yang turut mendampingi para pemain muda berbakat.

Wamenpora Taufik mengajak para peserta untuk menatap masa depan dengan penuh keyakinan.