Wamenpora Taufik Hidayat Terima Dubes RI untuk Kazakhstan, Sinyal Kuat Kerja Sama Olahraga

jpnn.com - Upaya Indonesia memperluas pengaruh di bidang olahraga internasional kembali menunjukkan perkembangan positif.

Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat menerima kunjungan Duta Besar RI untuk Kazakhstan dan Tajikistan, Fajroel Rachman, di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta.

Pertemuan tersebut membahas kemajuan kerja sama bilateral Indonesia–Kazakhstan, khususnya dalam sektor olahraga dan kepemudaan.

Dalam audiensi itu, Dubes Fajroel menyampaikan laporan mengenai tindak lanjut arahan Kemenpora terkait penguatan kolaborasi antarnegara.

Menurut Fajroel, nota kesepahaman antara Kemenpora dan Kementerian Olahraga dan Pariwisata Kazakhstan telah rampung secara substansi.

Saat ini, kedua pihak hanya menunggu penentuan waktu dan tempat untuk prosesi penandatanganan resmi.

Kesepakatan tersebut mencakup kerja sama di sejumlah cabang olahraga, dengan fokus utama pada bulu tangkis dan pencak silat, serta pengembangan sepak bola.

Melalui MoU itu, Indonesia dan Kazakhstan diharapkan dapat saling berbagi sumber daya, pelatih, hingga pengalaman pembinaan atlet.