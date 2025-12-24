Wamenpora Taufik Terima Visitasi KIP, Tegaskan Transparansi Menuju Prestasi Dunia di Bidang Pemuda & Olahraga

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengatakan bahwa Kemenpora terus berkomitmen tinggi untuk tetap menjadi badan publik yang bermanfaat, transparan, dan akuntabel. “Terlebih Kemenpora ini memang telah menjadi Rumah Pemuda dari banyak komunitas pemuda dan difabel," katanya.

Wamenpora Taufik menyampaikan itu saat menerima kunjungan Tim Visitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP) Arya Sandhiyudha selaku Wakil Ketua KIP di Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11). "Terima kasih atas kehadirannya Pak Wakil KIP,” ungkap Taufik.

Wamenpora Taufik dalam kesempatan ini menambahkan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pada tahun depan itu kepemudaan leader-nya memang berada di Kemenpora.

“Kami sudah sistem berbasis aplikasi, dan ini kami memberi pembelajaran kepada cabor-cabor yang kami berikan anggaran lebih agar lebih transparan, tetapi tetap akuntabel,” katanya.

"Sesuai arahan presiden agar prestasi lebih baik paling tidak hingga Olimpiade 2028. Di sisi pemuda juga tidak tertinggal karena kami sedang menyiapkan pemuda, termasuk kepramukaan menuju Indonesia Emas 2045," untuk Wamenpora Taufik Hidayat.

Arya Sandhiyudha menyampaikan bahwa Kemenpora menjadi subjek visitasi karena berhasil mempertahankan performanya sebagai lembaga publik transparan dengan beberapa syarat yang terpenuhi dengan baik. "Kemenpora divisitasi ini berarti Kemenpora berada di papan atas, paling atas di antara kategori kementerian yang ada,” katanya.

Dia menambahkan bahwa Kemenpora memiliki program yang bisa memastikan transparansi, dapat dikawal secara partisipatif oleh masyarakat.

Arya menyatakan bahwa KIP melihat semua itu dilakukan dengan baik seperti di beberapa programnya, antara lain, Kawalpora dan lainnya yang bisa melihat tenaga olahraga serta kualifikasinya.