Wamensos Agus Jabo Ajak Mahasiswa Turun Tangan Bantu Penanganan Bencana
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengajak mahasiswa berperan aktif dalam penanganan bencana, mulai dari meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat hingga membantu pemulihan warga terdampak.
Ajakan tersebut disampaikan langsung oleh Agus Jabo saat menerima audiensi FORNASSOSMAS BEM SI 2026/2027 bersama mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (13/10).
Koordinator FORNASSOSMAS BEM SI 2026/2027 Hilmi Putranta berbagi pengalaman tim relawan Undip saat membantu korban gempa bumi di Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Tim yang berjumlah delapan orang dibagi menjadi tim kesehatan dan tim psikososial.
Mereka memberikan pelayanan di sejumlah lokasi, di antaranya di Kecamatan Reok, Kecamatan Ruteng, dan beberapa wilayah lainnya.
Dari temuan di lapangan, tim menemukan bahwa para korban bencana tidak hanya membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga dukungan psikososial.
Anak-anak dan orang dewasa masih mengalami ketakutan dan trauma setelah bencana.
Hilmi mengatakan timnya berencana kembali ke NTT pada November mendatang untuk melihat perkembangan kondisi masyarakat dan kebutuhan pemulihan.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengajak mahasiswa berperan aktif dalam penanganan bencana.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Studi Accounting Binus University & IAPI Perkuat Mahasiswa lewat CPA Days 2026
- Wamensos Agus Jabo Mendorong Sekolah Rakyat di Simalungun Mulai Dibangun Awal 2027
- Kemensos Cup 2026 Digelar, Agus Jabo Gaungkan Semangat Perjuangan Pahlawan
- Mensos Gus Ipul Apresiasi Bupati Banyumas yang Warganya Aktif Jadi Agen Perlinsos
- Gus Ipul Wajibkan Jajaran Kemensos Jadi Agen Perlinsos dan Tekan Efisiensi Anggaran
- Mahasiswa Penerima Beasiswa BPDP Disiapkan Menjadi Generasi Masa Depan Perkebunan