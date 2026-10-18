Wamensos Agus Jabo Cek Operasional 2 Kopdes Merah Putih di Magelang, Begini Pesannya

jpnn.com, MAGELANG - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono meninjau dua Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Minggu (18/10).

Kunjungan ini bertujuan mengecek langsung operasional koperasi dalam membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Adapun koperasi yang dikunjungi Wamensos Agus Jabo adalah KDKMP Banyurojo dan KDKMP Bondowoso, Kecamatan Mertoyudan.

Menurut dia, kedua koperasi ini sudah berjalan dengan baik, mulai dari sarana prasarana, sumber daya manusia (SDM), seperti manajer, pramuniaga, hingga kasir.

Wamensos Agus Jabo berharap dengan adanya koperasi ini bisa membantu masyarakat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

"Silakan nanti masyarakat belanja dan ke depannya Kooperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini akan juga menampung hasil-hasil produksi dari masyarakat desa," pesannya.

Agus Jabo mengatakan KDKMP merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk memakmurkan masyarakat di desa.

Barang-barang yang disediakan pun merupakan baran bersubsidi, seperti beras, minyak goreng, pupuk, hingga tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram.