Wamensos Agus Jabo Dorong DPRD Kabupaten Kupang Gencarkan Perlinsos Digital

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendorong legislatif bersama pemerintah daerah setempat untuk menggencarkan gerakan perlindungan sosial (Perlinsos) digital dan program pemberdayaan masyarakat.

Hal itu disampaikan Wamensos Agus Jabo saat menerima audiensi empat Anggota DPRD Kabupaten Kupang di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (5/11).

Adapun empat Anggota DPRD Kabupaten Kupang yang hadir dalam audiensi tersebut, yakni Abi Yerusa Sobeukum (Ira Sobeukum), Obeth Laha, Arnolus Mooy, dan Salomiel Arnius Buraen.

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"Tolong disampaikan nanti ke bupati sama Dinsos-nya, di Kabupaten Kupang harus ada gerakan Perlinsos, namanya perlindungan sosial," kata Agus Jabo.

Perlinsos merupakan upaya digitalisasi bansos yang dilakukan pemerintah agar meningkatkan akurasi data dan ketepatan ketepatan sasaran penerima manfaat.

Transformasi ini ditandai dengan keterbukaan data, pemutakhiran identitas penerima manfaat melalui teknologi biometrik, serta penguatan kolaborasi antarkementerian dan lembaga.

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Agus Jabo menjelaskan keterbukaan tersebut dilakukan atas perintah Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola data yang lebih transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, masyarakat dapat turut mengawasi kualitas data, termasuk memberi masukan atau sanggahan jika ditemukan ketidaksesuaian di lapangan.