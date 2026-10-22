Wamensos Agus Jabo Kawal Usulan Pembangunan Sekolah Rakyat Hulu Sungai Utara
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan akan mengawal tindak lanjut usulan lahan dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Penegasan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Bupati Hulu Sungai Utara H. Sahrujani beserta jajaran di Kantor Kementerian Sosial pada Kamis (22/10).
“Prinsipnya, Pak Bupati, ini akan saya kawal,” tegas Agus Jabo.
Wamensos Agus Jabo meminta jajaran terkait menelusuri status usulan HSU dan memastikan seluruh persyaratan administrasinya terpenuhi.
Dia juga meminta koordinasi langsung dengan Dinas Sosial Kabupaten HSU agar kekurangan dokumen maupun kebutuhan teknis dapat segera ditindaklanjuti.
“Kalau kemudian syarat-syarat kelengkapan administrasinya sudah selesai, ya tetap masuk,” katanya.
Agus Jabo menjelaskan, pembangunan Sekolah Rakyat dilaksanakan secara bertahap.
Daerah yang telah memiliki sekolah rintisan menjadi prioritas, sementara daerah yang belum memiliki rintisan juga dapat dipertimbangkan berdasarkan kondisi dan kebutuhan, termasuk persoalan kemiskinan.
Ini penegasan yang disampaikan Wamensos Agus Jabo saat menerima audiensi Bupati Hulu Sungai Utara H. Sahrujani beserta jajaran
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