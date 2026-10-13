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Wamensos Agus Jabo Mendorong Sekolah Rakyat di Simalungun Mulai Dibangun Awal 2027

Wamensos Agus Jabo Mendorong Sekolah Rakyat di Simalungun Mulai Dibangun Awal 2027
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Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono (kiri) saat menerima Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih beserta jajaran di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (13/10). Foto: Dokumentasi Kemensos

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono meminta Pemerintah Kabupaten Simalungun mempercepat pemenuhan persyaratan pengajuan pembangunan Sekolah Rakyat permanen agar dapat segera direalisasikan.

Pernyataan tersebut disampaikan Wamensos Agus Jabo saat menerima Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih beserta jajaran di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (13/10).

Wamensos Agus Jabo berharap pembangunan Sekolah Rakyat dapat dimulai pada Januari 2027 sehingga fasilitas pendidikan dan asrama sudah dapat digunakan pada Juli mendatang.

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“Jadi, kalau Januari sudah bisa mulai dibangun, Juli sudah bisa dipakai. Minimal untuk kelas dan asramanya. Nanti akan ada kelas, asrama, dapur, tempat makan, dan lain-lain,” jelas Agus Jabo.

Sebelumnya, pengajuan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Simalungun sempat terkendala persyaratan lahan.

Dari lahan yang tersedia seluas 21 hektare, pemerintah daerah kini telah memecah sertifikat dan menyiapkan lahan seluas 8 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Panei Tongah, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun.

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Selain percepatan pemenuhan persyaratan pembangunan, Wamensos Agus Jabo menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penerimaan siswa Sekolah Rakyat.

Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Wamensos Agus Jabo meminta Pemkab Simalungun mempercepat pengajuan Sekolah Rakyat, target pembangunan awal 2027

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