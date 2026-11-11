Wamensos Agus Jabo Mengajak Para Guru Memahami Konsep Besar Sekolah Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengajak para guru memahami konsep besar atau ruh Sekolah Rakyat, sehingga tujuan utama program prioritas Presiden Prabowo Subianto memutus mata rantai kemiskinan dapat tercapai.

Menurut Agus Jabo, tanpa pemahaman memadai tentang konsep besar ini, maka kerja keras yang dilakukan tidak akan membuahkan hasil maksimal.

"Saya tidak akan bosan-bosan menyampaikan konsep besar ini supaya kita betul-betul memahami apa itu Sekolah Rakyat dan apa perbedaannya dengan sekolah reguler lainnya. Misi besar ini harus dipahami dari tata kelola, materi pengajaran, hingga seluruh sumber daya manusia, mulai dari kepala sekolah hingga tenaga kependidikan," tegas Agus Jabo.

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Pernyataan tersebut disampaikan Wamensos Agus Jabo saat membuka secara resmi Pelatihan Pembelajaran Mendalam bagi Jabatan Fungsional Guru Sekolah Rakyat Batch II di Harris Hotel & Conventions Cibinong City Mall, Bogor, Selasa (10/11).

Kegiatan yang diselenggarakan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi Kementerian Sosial bekerja sama dengan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Banten ini diikuti oleh 544 guru dan wakil kepala sekolah bidang kurikulul secara blended learning dan berlangsung hingga Sabtu (14/11) mendatang.

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Program ini digelar dalam rangka mencetak pendidik yang unggul, berkarakter, serta mampu menjawab tantangan dunia pendidikan di era modern, sekaligus mewujudkan tata kelola yang bersih dan berintegritas.

Sebelum mengawali arahannya, Wamensos Agus Jabo terlebih dulu menyampaikan penghormatan setinggi-tingginya kepada para pendidik yang hadir dan menyebut mereka sebagai para pahlawan tanpa tanda jasa.