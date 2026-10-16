Wamensos Agus Jabo Minta Sentra Optimalkan Layanan dan Dukung Penuh Sekolah Rakyat

jpnn.com, BEKASI - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan sentra dan sentra terpadu sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Kemensos tak boleh hanya fokus memberikan layanan kepada 12 Pemerlu Atensi Sosial (PAS) semata, melainkan juga berkewajiban mendukung penuh program prioritas Presiden, yaitu Sekolah Rakyat.

“Kami juga harus memahami apa yang menjadi program-program dari Bapak Presiden,” kata Wamensos Agus Jabo dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Jumat (16/10).

Pernyataan tersebut disampaikan Wamensos Agus Jabo saat memberikan arahan kepada para kepala sentra dan sentra terpadu dalam kegiatan Pemantauan Kinerja Unit Pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang digelar di Sentra Pangudi Luhur Bekasi, Jawa Barat, Kamis (15/10).

Dia memberikan contoh baik yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dengan menghadirkan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai jembatan untuk memfasilitasi anak-anak yang belum bisa masuk Sekolah Rakyat.

Menurut Agus Jabo, program-program terobosan semacam ini yang harus diperbanyak di masa mendatang.

“Jadi, satu, tetap akan melaksanakan program-program strategis, sesuai dengan tugas dan fungsi, sesuai dengan yang ada di dalam undang-undang, tetapi juga kemudian melaksanakan program-program yang bersifat mandatory, seperti sekolah rakyat. Artinya nanti (Direktorat) Rehsos di samping melaksanakan tugas-tugas pelayanan secara kualitatif dan kuantitatif, juga kemudian harus terlibat aktif dalam melaksanakan program-program yang menjadi mandat Presiden,” tegasnya.

“Jadi ada mandat undang-undang, ada mandat dari Bapak Presiden yang harus direspons dan disikapi, yang tentunya ini juga harus mulai direncanakan ke depannya seperti apa,” imbuhnya.

Agus Jabo menekankan, ke depan perumusan program dan kebijakan rehabilitasi sosial harus berbasis pada dua aspek utama, yaitu fokus ke tugas utama melayani 12 PAS serta mendukung program-program prioritas Presiden.