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Wamensos Agus Jabo Pastikan Seleksi Bebas Intervensi Demi Menjaga Independensi KND

Wamensos Agus Jabo Pastikan Seleksi Bebas Intervensi Demi Menjaga Independensi KND
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Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat membuka Uji Publik Calon Anggota Komisi Nasional Disabilitas Periode 2026–2031 di Auditorium Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Senin (2/11). Foto: Dokumentasi Kemensos

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan Kementerian Sosial hanya berperan membentuk dan memfasilitasi proses seleksi anggota Komisi Nasional Disabilitas (KND) Periode 2026–2031, bukan menentukan siapa yang akan terpilih.

Penegasan tersebut disampaikan Wamensos Agus Jabo saat membuka Uji Publik Calon Anggota Komisi Nasional Disabilitas Periode 2026–2031 di Auditorium Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Senin (2/11).

“Peran Kementerian Sosial adalah membentuk dan memfasilitasi, bukan menentukan,” tegas Wamensos Agus Jabo.

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Menurutnya, KND lahir dari amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dalam Pasal 131 undang-undang tersebut, KND ditegaskan sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen.

Sementara Pasal 132 memberikan mandat kepada KND untuk memantau, mengevaluasi, dan mengadvokasi penghormatan, pelindungan, serta pemenuhan hak penyandang disabilitas.

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Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.

Melalui peraturan tersebut, Presiden mendelegasikan kepada Menteri Sosial untuk membentuk Panitia Seleksi atas usulan Ketua KND.

Ini penegasan Wamensos Agus Jabo saat membuka Uji Publik Calon Anggota Komisi Nasional Disabilitas (KND) Periode 2026–2031

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