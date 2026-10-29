Wamensos Agus Jabo Pastikan Siswa Sekolah Rakyat Mendapat Bekal Keterampilan Kerja

jpnn.com, MAKASSAR -

Sekolah Rakyat melatih para peserta didik keterampilan vokasi seperti pangkas rambut dan tata rias atau makeup artist (MUA), sebagai bekal memasuki dunia kerja.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menekankan bahwa pelatihan vokasi sangat penting untuk membekali siswa agar siap bekerja dan mandiri setelah lulus.

Melalui keterampilan yang sesuai dengan potensi diri, para siswa diharapkan mampu membantu keluarga sekaligus mengembangkan masa depan mereka.

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“(Apakah) dia mau melanjutkan sekolah di perguruan tinggi, silakan, karena dia sudah bisa mandiri. Atau dia mau mengembangkan pekerjaannya, silakan,” kata Agus Jabo saat meninjau pelatihan vokasional dan kemandirian siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 3 Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, Rabu (28/10).

Kegiatan ini bekerja sama dengan Collins Hair Studio dan diikuti 35 siswa dari berbagai Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan.

Pelatihan berlangsung selama satu minggu mulai Senin (26/10), dengan peserta dibagi dalam dua kelompok, masing-masing berjumlah 15 dan 20 orang.

Sehari sebelum pelatihan dimulai, calon peserta terlebih dahulu mengikuti psikotest.

Pelatihan tersebut mencakup keterampilan tata rias atau makeup artist (MUA), potong rambut, dan penataan rambut sebagai bekal bagi siswa untuk memasuki dunia kerja.