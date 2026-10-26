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Wamensos Agus Jabo Resmikan Taman Anak Sejahtera di Surakarta

Wamensos Agus Jabo Resmikan Taman Anak Sejahtera di Surakarta
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Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono meresmikan Taman Anak Sejahtera "Sae" di Sentra Terpadu Prof. dr. Soeharso Surakarta, Jawa Tengah. Foto: Kemensos

jpnn.com, SURAKARTA - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono meresmikan Taman Anak Sejahtera "Sae" di Sentra Terpadu Prof. dr. Soeharso Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (25/10).

Agus Jabo menjelaskan Taman Anak Sejahtera (TAS) "Sae" merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar mas ya Rakyat, khususnya bagi masyarakat rentan.

"Lewat Taman Anak Sejahtera, kami ingin membuktikan negara hadir" kata Agus Jabo.

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Negara hadir untuk keluarga anak-anak yang kurang mampu yang butuh didampingi negara, TAS "Sae" yang berdiri di Sentra Terpadu Prof. dr. Soeharso Surakarta merupakan salah satu dari 11 Taman Anak Sejahtera yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial.

Dia menambahkan melalui TAS, Kemensos memberikan dukungan kepada keluarga rentan yang kerap kali kesulitan memberikan pendidikan dan pengasuhan bagi anak karena kesibukan kedua orang tua mencari nafkah.

Oleh karena itu, TAS berfungsi bukan hanya sebagai penitipan anak, tetapi menyediakan pendidikan dini, menjamin pemenuhan gizi, kesehatan dan tumbuh kembang anak sesuai usianya.

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"Di sini, anak-anak akan dibimbing, di sini akan dirawat, di sini akan dikembangkan," imbuh Agus Jabo.

Anak-anak yang dititipkan di TAS "Sae" akan dipantau perkembangannya melalui aplikasi Si Kumbang yang dikembangkan oleh Sentra Terpadu Prof. dr. Soeharso.

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono meresmikan Taman Anak Sejahtera "Sae" di Sentra Terpadu Prof. dr. Soeharso Surakarta, Jawa Tengah.

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