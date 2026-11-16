Wamensos Agus Jabo Sebut Sekolah Rakyat Hadir Memutus Rantai Kemiskinan Antargenerasi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Melalui Sekolah Rakyat, negara hadir memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin agar mereka tidak mewarisi keterbatasan ekonomi orang tuanya.

"Sekolah Rakyat didirikan untuk menjemput anak-anak dari keluarga miskin agar mereka tidak mewarisi kemiskinan yang dialami orang tuanya. Sejak SD, mereka dijemput oleh negara, didampingi oleh negara, dan diantarkan oleh negara untuk mewujudkan cita-cita," kata Agus Jabo saat menutup Kongres VII Front National Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) di The Acacia Hotel, Jakarta, Minggu (15/11).

Menurut Agus Jabo, Sekolah Rakyat menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia, terutama dalam aspek sosial ekonomi.

"Kita masih menghadapi persoalan kemiskinan yang cukup berat, terutama dalam aspek sosial ekonomi," ujarnya.

Agus Jabo pun mengungkapkan keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk menangani persoalan kemiskinan, salah satunya dengan menggunakan data tunggal yang terbuka dan transparan.

Data tersebut menjadi landasan penting agar kebijakan dan program pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.