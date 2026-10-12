Wamensos Agus Jabo Tegaskan Poltekesos Harus Jadi Sokoguru Sekolah Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menekankan pentingnya peran Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung dalam memperkuat pendidikan karakter dan pengasuhan siswa Sekolah Rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat menerima audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Poltekesos Bandung di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (12/10).

Wamensos Agus Jabo menilai bekal keilmuan pekerjaan sosial yang dimiliki mahasiswa dan alumni Poltekesos diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program Kemensos, termasuk kebutuhan pendampingan siswa Sekolah Rakyat.

“Poltekesos harus menjadi sokoguru utama untuk mendukung program-program Kemensos,” kata Agus Jabo.

Dalam audiensi tersebut, delegasi BEM Poltekesos Bandung yang dipimpin Presiden Mahasiswa Fahrezi Luthfie bersama Wakil Presiden Mahasiswa Reinhard Matthew Jona Lumban Gaol menyampaikan temuan praktikum mahasiswa di Sekolah Rakyat.

Temuan ini berupa upaya penguatan tata kelola wali asuh dan wali asrama melalui pendekatan pekerjaan sosial dan rehabilitasi anak.

Fahrezi menyampaikan temuan mahasiswa mengenai pelaksanaan tugas wali asuh dan wali asrama.