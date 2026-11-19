Wamensos Agus Jabo Ungkap Perbedaan Sekolah Rakyat dan Reguler
jpnn.com, SEMARANG - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menyatakan Sekolah Rakyat memiliki perbedaan dibandingkan dengan sekolah reguler.
Selain memberikan pendidikan formal, Sekolah Rakyat juga mengintegrasikan karakter dan rehabilitasi sosial untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, mengatasi berbagai persoalan sosial yang mereka hadapi.
"Itu yang membedakan Sekolah Rakyat dengan sekolah reguler," ujar Agus Jabo saat meninjau Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 1 Kota Semarang, bersama Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Febrian Alphyanto Ruddyard, Kamis (19/11/2026).
Dia menjelaskan Sekolah Rakyat merupakan upaya pemerintah untuk memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan.
Itu dilakukan sebagaimana keinginan Presiden Prabowo Subianto agar setiap anak, baik dari keluarga mampu maupun tidak mampu, dapat bersekolah.
Menurutnya, Kemensos mendapat mandat mengelola Sekolah Rakyat karena kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan luka sosial yang memengaruhi tumbuh kembang anak.
Sebagian anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, misalnya, memiliki kepercayaan diri rendah.
Ada pula yang menghadapi persoalan keluarga akibat tekanan ekonomi, sehingga merasa tidak nyaman berada di rumah serta berbagai macam permasalahan sosial lain yang berakar dari kemiskinan. Saat ini, jumlah siswa Sekolah Rakyat mencapai sekitar 45 ribu anak.
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menyatakan Sekolah Rakyat memiliki perbedaan dibandingkan dengan sekolah reguler.
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