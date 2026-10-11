Wamensos: Akurasi Dapodik Kunci Keberhasilan Sekolah Rakyat

jpnn.com, BEKASI - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya akurasi data dalam pengelolaan Sekolah Rakyat.

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) bukan sekadar urusan administratif, tetapi menjadi pondasi penting dalam mendukung tata kelola pendidikan dan keberhasilan program pengentasan kemiskinan melalui pendidikan.

Hal tersebut disampaikan Agus Jabo saat menutup Pelatihan Pengelolaan Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) bagi Operator Sekolah Rakyat Tahun 2026 di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (10/10).

Dia menjelaskan Sekolah Rakyat merupakan program Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk mendukung pengentasan kemiskinan melalui pendidikan.

Program itu menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Dapodik bukan hanya urusan data, tetapi Dapodik adalah kunci,” ujar Agus Jabo dalam arahannya.

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Dia menjelaskan, salah satu persoalan yang selama ini memengaruhi ketepatan program pemerintah adalah data yang tersebar di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Kondisi tersebut menyebabkan program yang dijalankan belum sepenuhnya tepat sasaran.