Wamensos: Akurasi Dapodik Kunci Keberhasilan Sekolah Rakyat
jpnn.com, BEKASI - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya akurasi data dalam pengelolaan Sekolah Rakyat.
Data Pokok Pendidikan (Dapodik) bukan sekadar urusan administratif, tetapi menjadi pondasi penting dalam mendukung tata kelola pendidikan dan keberhasilan program pengentasan kemiskinan melalui pendidikan.
Hal tersebut disampaikan Agus Jabo saat menutup Pelatihan Pengelolaan Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) bagi Operator Sekolah Rakyat Tahun 2026 di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (10/10).
Dia menjelaskan Sekolah Rakyat merupakan program Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk mendukung pengentasan kemiskinan melalui pendidikan.
Program itu menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Dapodik bukan hanya urusan data, tetapi Dapodik adalah kunci,” ujar Agus Jabo dalam arahannya.
Dia menjelaskan, salah satu persoalan yang selama ini memengaruhi ketepatan program pemerintah adalah data yang tersebar di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Kondisi tersebut menyebabkan program yang dijalankan belum sepenuhnya tepat sasaran.
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya akurasi data dalam pengelolaan Sekolah Rakyat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gus Ipul Jenguk Korban Kebakaran Rumah Makan Padang, Pastikan Bantuan Tersalurkan
- Sekolah Rakyat Terus Berbenah, Pastikan Perlindungan Siswa Menjadi Prioritas
- Hadiri Pembukaan BBKT ke-66, Wamensos Agus Jabo Ajak Karang Taruna Sukseskan Perlinsos
- Pembangunan 93 Sekolah Rakyat Dilanjutkan Demi Pendidikan yang Lebih Baik
- Mensos Gus Ipul: Operator Sekolah Rakyat Punya Peran Strategis Pastikan Akurasi Dapodik
- Mensos Gus Ipul Lepas Ribuan Kadet Unhan untuk Mengabdi di 181 Sekolah Rakyat