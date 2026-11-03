Wamensos Apresiasi Bupati Sidrap Sediakan Lahan untuk Rumah Ortu Siswa Sekolah Rakyat
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, berkomitmen menyiapkan lahan untuk membangun rumah bagi ratusan orang tua siswa Sekolah Rakyat.
Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif mengatakan berdasarkan data yang dihimpun, dari total 500 siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 1 Kabupaten Sidrap, 200 di antaranya, orangtuanya belum memiliki rumah.
"Kami punya data sebaran, data sebaran orantua siswa yang memang tidak punya rumah, ada sekitar 200 orang," kata Alrif saat audiensi di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Selasa (3/11).
Alrif pun menawarkan beberapa lahan milik Pemkab untuk digunakan membangun rumah layak huni bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat.
Dia menyebut pihaknya siap berkoordinasi dengan Kemensos dan kementerian/lembaga terkait lainnya untuk membahas lebih lanjut mengenai teknis rencana pembangunan ini.
"Kami punya beberapa tawaran tanah. Ada di dekat Sekolah Rakyat, ada di beberapa kecamatan," kata dia.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyambut baik komitmen tersebut.
Dia mengatakan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar manfaat program Sekolah Rakyat dapat dirasakan secara nyata dan menyeluruh.
Wamensos Agus Jabo mengapresiasi komitmen Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif menyiapkan lahan untuk membangun rumah bagi ratusan ortu siswa Sekolah Rakyat
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