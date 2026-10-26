Wamensos Apresiasi PNKT, Buka Peluang Siswa Sekolah Rakyat Berprestasi
jpnn.com, YOGYAKARTA - Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) menghadiri Awarding Night Bulan Bakti Nasional Karang Taruna (BBNKT) 2026 yang digelar Pengurus Karang Taruna Daerah Istimewa Yogyakarta di Pendopo Agung Kedaton Ambarrukmo, Jumat (23/10).
Mengusung tema “Bersatu, Bergerak, Berdampak”, kegiatan dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-66 Karang Taruna itu memberikan apresiasi kepada Karang Taruna berprestasi, siswa Sekolah Rakyat, inovator sosial, serta kepala daerah yang mendukung pemberdayaan pemuda.
Ketua Pelaksana BBNKT 2026 Gusti Kanjeng Ratu Hayu mengungkapkan perwakilan yang menghadiri acara tersebut hampir 30 pengurus provinsi serta ratusan pengurus kabupaten.
Dia menyampaikan rangkaian BBNKT mencakup Karang Taruna Berprestasi Tingkat Nasional, Olimpiade Bahasa Asing Sekolah Rakyat, Festival Konten Karang Taruna, dan Pekan Inovasi Sosial DIY.
“Terselenggaranya perhelatan besar ini tidak lepas dari sinergi dan dukungan berbagai pihak,” ujar GKR Hayu.
Ketua Umum PNKT Budisatrio Djiwandono memberikan penghormatan khusus kepada pengurus dan relawan yang membantu masyarakat menghadapi bencana di berbagai provinsi.
Dia menyapa perwakilan pengurus dari Lampung, Banten yang gerak cepat saat abu vulkanik letusan Gunung Anak Krakatau menyebar.
Pengurus Provinsi Nusa Tenggara Timur turut disapa atas dedikasinya menyalurkan bantuan dan membersamai masayarakat yang membutuhkan saat gempa flores melanada.
Wamensos Agus Jabo mengapresiasi inisiatif PNKT bersama Kementerian Sosial dalam membuka kesempatan berprestasi bagi siswa Sekolah Rakyat.
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