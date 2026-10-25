Wamensos Gandeng Muhammadiyah, Perkuat Kolaborasi untuk Putus Mata Rantai Kemiskinan

jpnn.com, YOGYAKARTA - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengajak Muhammadiyah berkolaborasi untuk memutus mata rantai kemiskinan, terutama melalui perluasan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Ajakan tersebut disampaikan Agus Jabo saat menjadi pembicara dalam Simposium Nasional Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (KAUMY) di Kampus Fakultas Agama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Bantul, Yogyakarta, Sabtu (24/10).

“Saya berharap Muhammadiyah yang memiliki berbagai institusi pendidikan di Indonesia turut andil untuk menjemput, mengantarkan anak-anak tersebut mewujudkan apa yang menjadi impian mereka dan orang tuanya,” ujar Agus Jabo.

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Dia menilai Muhammadiyah memiliki potensi besar untuk mendukung upaya pemerintah karena mempunyai jaringan dan berbagai institusi pendidikan di Indonesia.

Keterlibatan Muhammadiyah diharapkan dapat membantu menjangkau anak-anak yang belum memperoleh akses pendidikan sehingga mereka memiliki kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Dia menjelaskan lebih jauh bahwa masih terdapat sekitar 4,1 juta anak usia sekolah di Indonesia yang tidak bersekolah atau mengalami putus sekolah.

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Kondisi ini menjadi tantangan bersama karena pendidikan merupakan salah satu jalan penting untuk memutus kemiskinan antargenerasi. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Program ini diharapkan tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga membangun kemandirian dan meningkatkan peluang anak-anak untuk memperbaiki taraf hidup keluarganya.