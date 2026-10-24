Wamensos Puji Inovasi Karang Taruna dan Prestasi Siswa Sekolah Rakyat di BBNKT Award

jpnn.com, YOGYAKARTA - Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono memberikan apresiasi kepada kader Karang Taruna yang menghasilkan inovasi sosial serta siswa Sekolah Rakyat berprestasi dalam Bulan Bakti Nasional Karang Taruna (BBNKT) Awarding Night 2026 yang berlangsung di Yogyakarta, Jumat (23/10).

Wamensos Agus Jabo dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada para penerima penghargaan Pekan Inovasi Sosial 2026.

Menurutnya, inovasi merupakan salah satu cara untuk menjawab persoalan sosial melalui gagasan baru yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Inovasi adalah cara untuk menjawab permasalahan sosial dengan gagasan baru. Saat ini, Karang Taruna Indonesia telah menghasilkan berbagai karya inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya,” kata Agus Jabo.

Lima inovasi terbaik yang mendapatkan penghargaan dalam Pekan Inovasi Sosial 2026, meliputi 'Dari Sampah Organik Menjadi Siklus Pangan' karya Anggun Tri Cahyanto, 'Biokonversi Sampah Organik' karya Dimas Febrianta Nugroho, 'Lingkungan Hidup Pariwisata' karya Eko Sujarno, 'Laboratories Sedusun' karya Kris Meilda Setiawati, serta 'Aquaponik Drum' karya Mona Losinta.

Agus Jabo berharap inovasi tersebut tidak berhenti sebagai gagasan, tetapi dapat dikembangkan secara berkelanjutan sehingga memberikan dampak yang lebih luas bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, kreativitas generasi muda merupakan modal penting dalam membangun solusi atas berbagai persoalan sosial di tingkat lokal.