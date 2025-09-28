Wamentan: DPD RI Bukan Hanya Mengawasi, Tetapi Memastikan Program Pangan Prabowo Berjalan

jpnn.com, BENGKULU - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyampaikan apresiasi atas langkah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang meluncurkan Program Senator Peduli Ketahanan Pangan. Program ini dinilai sebagai bentuk nyata kolaborasi untuk menyejahterakan rakyat.

Wamentan memuji langkah konkret DPD RI yang tidak hanya terbatas pada tugas pengawasan dan perumusan undang-undang, tetapi turun langsung berperan dalam penguatan ketahanan pangan.

“Ini contoh yang baik dalam bernegara, kami jujur, dengan keterlibatan DPD RI yang sebenarnya tugas pokoknya mengawasi, menyerap aspirasi, tetapi ini memastikan programnya pemerintah berjalan. Ini luar biasa,” tuturnya seusai menghadiri pencanangan program di Desa Talang Aling, Kabupaten Bengkulu Tengah, Sabtu (27/9).

Ia menilai inisiatif ini menjadi contoh sinergi antara eksekutif, legislatif, dan seluruh elemen bangsa dalam membangun kedaulatan pangan nasional.

“Program ini patut kita beri apresiasi karena menunjukkan bagaimana semua pihak bisa bersatu demi tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan rakyat. Kolaborasi seperti ini sangat penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujar Wamentan.

Program tersebut juga digelar serentak di tiga provinsi lain, yaitu Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah, dengan total lahan percontohan seluas 5.000 hektare untuk budidaya jagung.

Wamentan menambahkan bahwa DPD RI tidak hanya berperan dalam pengawasan, tetapi juga menjadi perpanjangan tangan pemerintah. “Kami punya perangkat sampai ke penyuluh, tapi itu belum cukup. Kami butuh mata dan telinga tambahan untuk menyerap aspirasi masyarakat, dan wakil rakyat hasil pemilu adalah perpanjangan tangan kami,” tuturnya.

Lebih lanjut, Program Senator Peduli Ketahanan Pangan disebutkannya sebagai bukti bahwa kerja sama lintas sektor mampu menghadirkan solusi nyata untuk mencapai swasembada pangan. “Siapapun posisinya, eksekutif, legislatif, aparat keamanan, maupun masyarakat sipil, semuanya harus bersatu untuk memajukan bangsa dan menyejahterakan rakyat,” ujarnya.