WAMI Salurkan Royalti Periode II, Roby Geisha dan Eross Candra Dapat Tertinggi

jpnn.com, JAKARTA - Lembaga Manajemen Kolektif Perkumpulan Wahana Musik Indonesia (WAMI) melakukan penyaluran royalti kepada lebih dari 7.000 anggota pencipta lagu dan penerbit musik melalui Distribusi Royalti Periode II Tahun 2026.

Pelaksanaan distribusi itu dilakukan sesuai kerangka regulasi yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025.

Sejak 19 Mei 2026, WAMI menjalankan mandat sebagai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk mengelola penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti atas lisensi digital, baik dari dalam maupun luar negeri, berdasarkan Keputusan LMKN Nomor 002.SK.LMKN.V.2026.

Pada periode distribusi ini, penghitungan royalti digital dilakukan berdasarkan data penggunaan karya musik yang telah melalui proses verifikasi bersama antara LMKN dan WAMI.

Sementara itu, royalti atas penggunaan karya musik pada layanan publik komersial non-digital tetap dihimpun dan diverifikasi oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), sebelum kemudian disalurkan kepada anggota melalui masing-masing LMK.

Pada distribusi kali ini, WAMI menyalurkan royalti kepada para anggota senilai Rp45 miliar, meningkat dibandingkan periode sebelumnya.

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Nilai tersebut merupakan hasil pengelolaan royalti dari berbagai sumber penggunaan karya musik, yang mencakup penggunaan digital dan non-digital, serta klaim royalti yang sebelumnya belum dapat didistribusikan karena penciptanya belum terdaftar sebagai anggota LMK.

Setelah melalui proses pencocokan data, verifikasi, dan penghitungan sesuai dengan mekanisme distribusi yang berlaku, royalti kemudian disalurkan kepada para anggota berdasarkan data penggunaan karya musik yang telah diproses pada periode ini.