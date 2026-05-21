Wanda House of Jewels Gandeng Anggun sebagai D Color Lady
Rumah perhiasan Wanda House of Jewels menunjuk Anggun sebagai house ambassador sekaligus D Color Lady.

jpnn.com, JAKARTA - Rumah perhiasan Wanda House of Jewels menunjuk Anggun sebagai house ambassador sekaligus “D Color Lady of Wanda”.

Pengumuman tersebut disampaikan dalam acara yang digelar di President Suite Grand Hyatt Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Anggun mengaku merasa memiliki kesamaan karakter dengan koleksi perhiasan Wanda yang dinilainya sederhana, klasik, namun tetap berkualitas tinggi.

“Saya merasa jewelry Wanda punya personality yang sama dengan saya. Simpel enggak neko-neko, classic tetapi quality-nya bener-bener yang terbaik,” ujar Anggun.

Menurut Anggun, koleksi berlian D Color yang menjadi ciri khas Wanda memiliki kualitas terbaik karena berada dalam kategori warna berlian tertinggi dan paling putih.

"D color itu adalah kategori warna berlian yang tertinggi & terputih. Jadi, ya simpel saja modelnya dan bisa dipakai di any occasion,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, creative director Wanda Tex Saverio membocorkan bahwa dirinya tengah menyiapkan koleksi perhiasan Wanda yang akan melibatkan Anggun dalam proses kreatifnya.

Ketika ditanya alasan memilih Anggun, Founder Wanda House of Jewels Wanda Ponika menyebut hanya Anggun yang dianggap paling tepat merepresentasikan identitas brand tersebut.

