Wanda Ponika dan Tex Saverio Angkat Filosofi Hubungan Lewat Knots
jpnn.com, JAKARTA - Wanda House of Jewels bersama desainer Tex Saverio meluncurkan koleksi perhiasan terbaru bertajuk Knots di butik Wanda, Plaza Indonesia, Jakarta, baru-baru ini.
Koleksi kolaborasi kedua ini menghadirkan desain simpul yang tidak hanya mengedepankan estetika, tetapi juga menyimpan makna tentang hubungan antarmanusia.
Sebagai creative director, Tex Saverio mengusung konsep simpul atau ikatan yang dibuat lebih longgar.
Berbeda dari simpul pada umumnya yang identik dengan ikatan erat, desain Knots merepresentasikan hubungan yang kuat tanpa harus membatasi kebebasan masing-masing individu.
"Knots artinya simpul. Simpul longgar mencerminkan ikatan yang tidak posesif, tetapi memberi ruang satu sama lain," kata Tex Saverio saat peluncuran koleksi tersebut.
Menurut Tex, konsep itu terinspirasi dari cara dirinya memandang hubungan dengan pasangan, sahabat, maupun keluarga. Baginya, sebuah hubungan seharusnya memberikan ruang bagi setiap orang untuk mempertahankan karakter sekaligus bertumbuh bersama.
Wanda Ponika, founder Wanda House of Jewels, mengaku kagum dengan keberanian Tex untuk keluar dari zona nyaman dalam menggarap koleksi tersebut.
Dia melihat Knots memiliki karakter berbeda dibandingkan koleksi pertama mereka, Universe, yang diluncurkan pada tahun sebelumnya. "Saya bilang, kagum banget di koleksi kedua ini. Tex benar-benar keluar dari comfort zone," ujar Wanda.
Wanda Ponika dan Tex Saverio menghadirkan koleksi Knots dengan filosofi ikatan tanpa batas.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kronologi Hilangnya Berlian Rp 300 Juta Milik Penumpang di Bandara Soetta
- Berlian Rp300 Juta Hilang di Bandara Soetta, Polisi Melihat Rekaman CCTV, Berhasil
- Gaya Vanness Wu Makin Keren di Usia 48 Tahun, dari Rambut Hingga Perhiasan
- Perhiasan Berlian Lengkapi Penampilan Anggun di Panggung SNADA
- Dari GBK hingga Bird’s Nest, Wanda Ponika Tata Perhiasan Empat Musisi Papan Atas
- Klarifikasi Kasus Dugaan Penipuan Emas, Jennifer Coppen Tegaskan Hanya Brand Ambassador