Wanda Serahkan Donasi untuk Pendidikan dan Infrastruktur Air Bersih di NTT

jpnn.com, NUSA TENGGARA TIMUR - Wanda House of Jewels memberikan donasi besar untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam peluncuran koleksi terbaru pada akhir pekan lalu, founder Wanda House of Jewels, Wanda Ponika, mengumumkan akan mendonasikan 100 perhiasan berlian dari koleksi Universe untuk pembangunan sekolah dan saluran air bersih.

Wanda menjelaskan bahwa seluruh hasil penjualan dari 100 perhiasan tersebut akan diserahkan melalui Yayasan Happy Hearts Indonesia.

Dana ini akan digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan mulai dari SD, SMP, hingga SMA, serta infrastruktur air bersih di wilayah NTT.

"Dari penjualan 100 pieces perhiasan ini seluruhnya, 100% akan didonasikan untuk anak-anak di NTT berupa bangunan sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, dan saluran air bersih melalui Yayasan Happy Hearts Indonesia,” ujar Wanda.

Inisiatif donasi ini menjadi bagian dari rangkaian kontribusi sosial yang sudah lama dijalankan oleh Wanda House of Jewels.

Perusahaan tersebut sebelumnya telah mendonasikan belasan bangunan sekolah di kawasan Indonesia Timur, sekaligus menjalankan program lain seperti operasi jantung gratis dan layanan mamografi.

Wanda menegaskan bahwa misi sosial selalu menjadi bagian dari identitas perusahaannya sejak awal berdiri.