Wani El-Tri

jpnn.com - Saya menunda keberangkatan ke stadion New Jersey, New York, setengah jam. Saya harus menemuinya dulu. Ia terbang jauh dari Dallas ke New York. Apalagi ia juga tinggal di hotel tidak jauh dari Times Square.

Saya terhibur oleh kedatangannya. "Saya juga nonton Piala Dunia dengan tiket lungsuran," ujarnya seperti solider dengan yang lagi menderita seperti saya yang diejek pakai tiket lungsuran.

Dahlan Iskan dan Lia dengan jersey Persebaya bersiap memasuki area stadion untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026. Setelah sebelumnya memarkir kendaraannya di American Dream.--

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"Waktu kuliah di ITB saya pernah mendatangkan Pak Dahlan untuk bicara di Sabuga," katanya. Ia pun menunjukkan foto lama saat saya di atas panggung bersamanya. Sabuga, Anda sudah tahu: Convention Hall terbaik di Bandung.

Waktu itu ia tokoh aktivis mahasiswa ITB. Sekarang ia jadi pengusaha. Namanya Renard Widarto. Teknik sipil. Sudah bergelar doktor di bidang keuangan dari Universitas Diponegoro.

Sama-sama pakai tiket lungsuran, Renard lebih beruntung: dua tiket. Ia bisa nonton bersama istri. Hanya stadionnya di Dallas, Texas. Ia juga beruntung karena tahu harga tiketnya: USD6.000 per lembar. Berarti hampir Rp 200 juta bersama istri. Belum tiket pesawat dan hotel yang serbamahal sekarang ini.

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"Kita bertemu di depan HEYTEA di Times Square ya," jawab saya. "Jam 11.00," lanjut saya.

Jalan kaki ke lokasi itu lebih cepat dari waktu yang saya pakai turun dari lift. Saya harus turun dulu ke lantai 10. Lobi hotel ini di satu lantai di atas lantai 9, atau enam lantai di atas lantai empat. Dari lantai 10 pindah lift ke lantai dasar. Memang masih harus melewati dua lampu merah tapi kebetulan sedang hijau semua.