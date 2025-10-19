Wanita 17 Tahun di Pekanbaru Tewas Dianiaya Pacar di Kos, Polisi Dalami Motif Pelaku
jpnn.com, PEKANBARU - Seorang gadis berusia 17 tahun berinisial AQ ditemukan tewas di kamar kosnya di Jalan Usaha, Gang Amal, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Limapuluh, Pekanbaru.
Korban diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri, AD (19).
Kapolsek Limapuluh Kompol Viola Dwi Anggreni membenarkan peristiwa tragis tersebut.
Dia mengatakan pelaku telah diamankan dan tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik.
“Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan mendalam,” kata Kompol Viola, Minggu (19/10).
Kasus ini terungkap setelah ayah korban menerima kabar duka bahwa putrinya meninggal dunia di kamar kos yang ditempati bersama sang pacar.
Ketika keluarga tiba di lokasi, korban sudah tidak bernyawa dengan luka lebam di bagian wajah dan kepala.
Kanit Reskrim Polsek Limapuluh AKP Syafril mengungkapkan hasil visum sementara menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan fisik sebelum korban meninggal dunia.
wanita 17 tahun di Pekanbaru diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri, AD (19).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bea Cukai Labuan Bajo Lepas Ekspor Perdana 20 Ton Kopi Flores Bajawa ke Thailand
- Tindak 1,6 Juta Batang Rokok Ilegal, Bea Cukai Selamatkan Potensi Negara Rugi Rp 1,2 Miliar
- Pemuda Cilacap Tewas Dianiaya, 3 Pelaku Ditangkap Polisi
- Pengakuan Pelaku Pembunuhan di Muara Enim yang Ditangkap Setelah Buron Setahun
- Tim Gabungan Polres Kampar & TNI Tindak Aktivitas Galian C Ilegal, 2 Pelaku Ditangkap
- 40 Jenazah Korban Ambruknya Musala Al Khoziny Teridentifikasi