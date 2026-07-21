Wanita asal Bandung Barat Diculik Mantan Pacar, Terakhir Terlacak di Jakarta

jpnn.com, BANDUNG - Seorang wanita asal Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung berinisial MN (23 tahun) diduga menjadi korban penculikan oleh mantan kekasihnya yang bernama M Reza Satria Adzani (23).

Kepala Seksi (Kasi) Humas Polres Cimahi, Iptu Gofur Supangkat mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (12/7/2026).

Peristiwa berawal ketika korban dan adiknya berpamitan dari rumah hendak membeli minuman ke warung.

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"Awal mula kejadian korban bersama adiknya pergi untuk membeli minuman," kata Gofur saat dikonfirmasi pada Selasa (21/7).

Namun, pada sore hari, hanya adik korban yang pulang ke rumah dengan menggunakan ojek online (ojol).

Adik korban pun bercerita sempat bertemu dengan pelaku dan memaksa mereka untuk ikut ke Alun-Alun Kota Bandung.

"Setelah ditanya kepada adik korban bahwa, korban bertemu mantan pacar korban yaitu Saudara Reza," ucapnya.

Setibanya di Alun-Alun Kota Bandung, adik korban lalu disuruh pulang oleh pelaku dengan menggunakan ojol.