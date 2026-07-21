Wanita asal Bandung Barat Diculik Mantan Pacar, Terakhir Terlacak di Jakarta
jpnn.com, BANDUNG - Seorang wanita asal Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung berinisial MN (23 tahun) diduga menjadi korban penculikan oleh mantan kekasihnya yang bernama M Reza Satria Adzani (23).
Kepala Seksi (Kasi) Humas Polres Cimahi, Iptu Gofur Supangkat mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (12/7/2026).
Peristiwa berawal ketika korban dan adiknya berpamitan dari rumah hendak membeli minuman ke warung.
"Awal mula kejadian korban bersama adiknya pergi untuk membeli minuman," kata Gofur saat dikonfirmasi pada Selasa (21/7).
Namun, pada sore hari, hanya adik korban yang pulang ke rumah dengan menggunakan ojek online (ojol).
Adik korban pun bercerita sempat bertemu dengan pelaku dan memaksa mereka untuk ikut ke Alun-Alun Kota Bandung.
"Setelah ditanya kepada adik korban bahwa, korban bertemu mantan pacar korban yaitu Saudara Reza," ucapnya.
Setibanya di Alun-Alun Kota Bandung, adik korban lalu disuruh pulang oleh pelaku dengan menggunakan ojol.
Seorang wanita asal Bandung Barat diduga diculik mantan kekasihnya. Polisi memburu pelaku yang terakhir terlacak di Jakarta.
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