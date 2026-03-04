menu
Wanita Asal Siak Dibawa Pacar ke Kamboja, Kondisinya Memprihatinkan

Wanita Asal Siak Dibawa Pacar ke Kamboja, Kondisinya Memprihatinkan
Ilustrasi wanita dibawah pacar ke Kamboja. Foto: Ricardo/JPNN com

jpnn.com - Kabar seorang wanita asal Kabupaten Siak, Riau, yang diduga dibawa pacarnya hingga ke Kamboja viral di media sosial.

Wanita berinisial SS tersebut kini dilaporkan dalam kondisi memprihatinkan setelah dirawat di rumah sakit di Kamboja.

Menindaklanjuti informasi tersebut Polda Riau langsung berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh untuk memastikan keberadaan dan kondisi korban.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau Hasyim Risahondua membenarkan pihaknya telah menerima informasi terkait kasus tersebut dan saat ini terus berkoordinasi dengan pihak KBRI.

“Memang benar ada informasi tersebut dan kami sudah berkoordinasi dengan pihak KBRI di Kamboja,” kata Hasyim Rabu (4/3).

Berdasarkan informasi yang beredar, SS awalnya berpamitan kepada keluarga untuk bekerja di Malaysia bersama pacarnya.

Namun belakangan diketahui bahwa korban tidak berada di Malaysia, melainkan di Kamboja.

Keberadaan korban di Kamboja baru terungkap setelah ia dibawa ke rumah sakit di Kota Phnom Penh karena mengalami sakit.

