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Wanita Asal Sumsel Dijanjikan Pekerjaan Gaji Rp8 Juta di Surabaya, tetapi Dijadikan PSK

Wanita Asal Sumsel Dijanjikan Pekerjaan Gaji Rp8 Juta di Surabaya, tetapi Dijadikan PSK
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Polisi saat merilis pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bermodus prostitusi daring di Mapolda Jatim, Surabaya, Kamis (15/10/2026). (ANTARA/HO-Bidhumas Polda Jatim)

jpnn.com - Tim dari Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) mengungkap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bermodus prostitusi daring di Surabaya dan Sidoarjo.

Polisi telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Masing-masing berinisial ADR, perempuan asal Sidoarjo, dan AA, laki-laki asal Sukabumi.

"Sore hari ini kami menyampaikan hasil pengungkapan dugaan tindak pidana perdagangan orang, khususnya dengan modus eksploitasi ekonomi dan seksual yang terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Timur," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast di Mapolda Jatim, Kamis (15/10/2026).

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Kombes Jules mengatakan pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan dari praktik eksploitasi.

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Jatim Kombes Ganis Setyaningrum menjelaskan dugaan eksploitasi terhadap korban berlangsung pada Februari hingga Juli 2026.

Korban merupakan perempuan berusia 19 tahun asal Sumatera Selatan (Sumsel) yang awalnya direkrut dengan tawaran pekerjaan dan dijanjikan penghasilan Rp8 juta per bulan.

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Walakin, korban diduga diarahkan untuk jadi pekerja seks komersial (PSK) memanfaatkan aplikasi MiChat untuk mencari pelanggan.

"Kedua tersangka yang kami amankan memiliki peran berbeda. Berdasarkan hasil penyidikan sementara, aplikasi MiChat digunakan untuk mencari pelanggan," kata Ganis.

Polda Jatim mengungkap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bermodus prostitusi daring di Surabaya dan Sidoarjo. Korban wanita asal Sumsel.

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