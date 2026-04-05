Wanita Bule Belgia Kecelakaan saat Mendaki Gunung Rinjani, Balai TNGR: Korban Selamat

jpnn.com, MATARAM - Tim Gabungan Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) berhasil mengevakuasi pendaki yang mengalami kecelakaan di kawasan Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Korban kini telah berada di shelter darurat Pelawangan Sembalun untuk mendapatkan penanganan medis awal.

"Dengan semangat gotong royong, korban berhasil dibawa ke shelter darurat di Pelawangan Sembalun untuk penanganan awal," kata Kepala Pengendali Ekosistem Hutan Balai TNGR NTB Budi Soesmardi di Mataram, Minggu.

Ia mengatakan peristiwa kecelakaan yang dialami oleh salah satu pengunjung wanita yang merupakan warga negara asing (WNA) asal Belgia JMVA, 25, di jalur turun menuju Danau Segara Anak, jalur pendakian Sembalun pada Sabtu (4/4).

"Korban mengalami cedera pada pergelangan kaki yang mengakibatkan kesulitan berjalan," katanya.

Ia mengatakan begitu informasi diterima, tim segera bergerak cepat dan melakukan koordinasi dengan tim evakuasi, guide bersama porter di lapangan untuk memastikan korban mendapatkan penanganan terbaik.

Perjuangan belum berhenti di sana, tim evakuasi terus bergerak menembus jalur hingga akhirnya korban berhasil dievakuasi menuju Puskesmas Sembalun, dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit di Mataram untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan.

"Korban telah diberikan pertolongan medis," katanya.