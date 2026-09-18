menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Wanita di Bangka Disandera, Penyelamatan Berlangsung Dramatis

Wanita di Bangka Disandera, Penyelamatan Berlangsung Dramatis

Wanita di Bangka Disandera, Penyelamatan Berlangsung Dramatis
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Proses penyelamatan korban penyanderaan di wilayah Sri Menanti Sungailiat Bangka, Kamis (17/9/2026). ANTARA/Ho.Humas Polres Bangka

jpnn.com - Polisi dari Polres Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil menyelamatkan seorang wanita korban penyanderaan oleh orang terdekat di wilayah Sri Menanti Sungailiat.

Kapolres Bangka AKBP Indra Feri Dalimunte melalui Kasi Humas Polres Bangka IPTU Ariyanto penyelamatan korban penyanderaan berlangsung dramatis.

Pelaku yang diketahui orang dekat korban berusaha melakukan perlawanan terhadap petugas.

Baca Juga:

"Polisi sempat memberikan peringatan keras kepada pelaku yang membawa senjata tajam jenis parang dan bahan bakar minyak jenis Pertalite sebelum berhasil diamankan," ujarnya., Kamis (17/9/2026).

Menurut dia, petugas terlebih dahulu mengamankan dan mengevakuasi korban dari lokasi kejadian.

Setelah korban berada dalam kondisi aman, petugas kemudian mengamankan seorang pria yang merupakan pelaku dan barang yang dibawanya untuk proses hukum lebih lanjut.

Baca Juga:

"Kami mengutamakan keselamatan masyarakat dalam setiap penanganan kejadian perkara," ucapnya.

Penanganan kejadian tindak penyanderaan dilakukan setelah ada laporan masyarakat melalui layanan 110 di petugas piket sekitar pukul 01.25 WIB, Kamis dini hari.

Polisi dari Polres Bangka berhasil menyelamatkan seorang wanita korban penyanderaan oleh orang terdekat di wilayah Sri Menanti Sungailiat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI