Wanita Dibunuh di Tangsel, Tangisan Sang Anak Jadi Saksi
jpnn.com, JAKARTA - Wanita berinisial I (49) tewas dibunuh Perumahan Pondok Pakulonan, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan (Tangsel).
Peristiwa pembunuhan itu terjadi pada Kamis (16/4) sekitar pukul 01.30 WIB.
“Saat ini polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan masih menyelidiki peristiwa tersebut. Adapun penyebab pasti kematian korban masih menunggu hasil autopsi,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Jumat.
Dia menyatakan peristiwa itu pertama kali diketahui setelah warga setelah mendengar suara tangisan anak dari dalam rumah korban pada dini hari.
Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada petugas keamanan setempat, yang selanjutnya melakukan pengecekan ke lokasi.
"Saat petugas tiba, korban ditemukan dalam kondisi tergeletak di dalam rumah. Warga sekitar kemudian berkoordinasi dengan pihak keluarga dan lingkungan setempat sebelum peristiwa tersebut dilaporkan kepada kepolisian untuk penanganan lebih lanjut," ujar Budi.
Dia mengungkapkan petugas dari Polsek Serpong Utara yang menerima laporan tersebut segera mendatangi lokasi, melakukan olah tempat kejadian perkara, serta memasang garis polisi guna mendukung proses penyelidikan.
"Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan medis, termasuk visum dalam atau autopsi, guna memastikan penyebab pasti kematian," tutur Budi.
Warga Perumahan Pondok Pakulonan, Serpong Utara, Kota Tangsel, gempar. Seorang wanita dibunuh.
- Dugaan Pelecehan Seksual UI, Polda Tunggu Laporan
- Seorang Mahasiswi Jadi Korban Kekerasan Seksual di Kampus Jaksel, Polda Metro Turun Tangan
- Jadi Tulang Punggung Ekonomi Tangsel, UMKM Bakal Dapat Dukung Pemkot Naik Kelas
- Pembunuhan Pensiunan ASN Telah Direncanakan Pelaku
- Warga Jombang Temukan Mayat Diduga Korban Pembunuhan
- Sopir Bajaj dan Pedagang Bakso Dipalak Preman Tanah Abang, Pramono Bereaksi