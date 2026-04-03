Wanita Dicabuli Sopir Taksi Online, Paha Diremas-Tubuh Ditindih

jpnn.com, JAKARTA - Seorang wanita jadi korban pencabulan yang dilakukan sopir taksi online di Jakarta Pusat (Jakpus).

Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (14/3) di kawasan Apartemen Istana Harmoni, Jakarta Pusat.

"Saat itu korban memesan layanan transportasi online, namun di tengah perjalanan, pelaku diduga mulai bersikap mencurigakan dan membuat korban ketakutan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Jumat.

Dia menyatakan terduga pelaku diduga memanfaatkan profesinya sebagai sopir taksi online untuk memperoleh akses terhadap korban.

Dalam perjalanan, pelaku membangun komunikasi, lalu mengubah situasi hingga korban berada dalam posisi rentan, sebelum akhirnya diduga melakukan perbuatan cabul di dalam kendaraan.

"Pelaku diduga membawa mobil ke lokasi sepi, lalu melakukan aksi cabul dengan memegang dan meremas paha korban hingga menindih tubuh korban secara paksa. Korban sempat merekam kejadian itu, lalu berusaha melawan sampai akhirnya berhasil keluar dari mobil," ujar Budi.

Video rekaman korban kemudian viral di media sosial dan menjadi dasar polisi untuk bergerak cepat.

Tim kemudian melakukan penyelidikan, memeriksa korban dan saksi, serta melacak keberadaan pelaku.