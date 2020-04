Wanita Ini Menjadi Kentang Selama Konferensi Video, Bagaimana Mematikannya?

jpnn.com, JAKARTA - Salah seorang direktur politik di People for the American Way, Lizet Ocampo melakukan hal aneh saat konferensi video. Mengundang tawa.

Ocampo menggunakan filter kentang di aplikasi video conference selama rapat online bersama rekan-rekannya.



Lucunya, Ocampo tidak mengerti bagaimana cara mematikan filter di aplikasi video conference yang dia gunakan.

Ocampo mengadakan rapat online dengan beberapa rekan sambil menyalakan filter kentang dan membiarkannya selama rapat.

"Jadi Senin pagi, kami mengadakan pertemuan menggunakan aplikasi konferensi video. Saya biasanya mencoba membuat kamera. Namun saat kami memulai pertemuan, saya melihat diri saya seperti kentang," ujarnya seperti dilansir Ubergizmo, Selasa (7/4).

"Saya sangat bingung mengapa saya menjadi kentang. Dari semua hal yang saya bisa, mengapa harus kentang?" katanya.

Ocampo mengaku sungguh tidak tahu bagimana menonaktifkan filter. Setelah beberapa saat, ia menyerah.

Rekannya bernama Rachele memutuskan untuk melakukan screenshot Ocampo sebagai kentang.

Twit soal peristiwa itu pun seketika menjadi viral di Twitter dan pastinya banyak orang tertawa melihat kejadian itu.